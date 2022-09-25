القدس المحتلة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونظمت جولات استفزازية في باحاته.وكان مئات المستوطنين أدوا الليلة الماضية، طقوسًا تلمودية، ورقصات استفزازية، في منطقة حائط البراق.// انتهى //09:30ت م0021