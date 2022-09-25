جيزان 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان أمطار رعدية وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، هروب، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //10:10ت م0025