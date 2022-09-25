الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسيناقش ملتقى الصحة العالمي الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر القادم برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل تحت شعار "التحول في القطاع الصحي " ، أحدث ابتكارات وتقنيات المختبرات الطبية و"جلسات Innov8 الحوارية" .ويستعرض الملتفى أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية والشركات الناشئة والمشاريع الطموحة، من خلال العروض المباشرة للمنتجات ، كما يقدم مجموعة متنوعة من الفرص لزواره للقاء المتخصصين في المجال الصحي والأطباء وصانعي السياسات، والاطلاع على أحدث الاكتشافات والتوجهات الطبية والتواصل، فضلاً عن فرص مزاولة الأعمال مع مجتمع الرعاية الصحية العالمي .وسيشاهد الزوار عددًا من الابتكارات الجديدة التي ستغدو جزءاً أساسياً من محادثات الصناعة البارزة ، فيما ستشمل الإضافات الجديدة أحدث ابتكارات الرعاية الصحية، والتطلع إلى مقابلة جميع المشاركين لتسليط الضوء على التحديات الأكثر إلحاحاً في المجال الصحي والعمل على إيجاد الحلول لمعالجتها من خلال التعاون والدعم والتمكين.بذكر أن ملتقى الصحة العالمي في الدورتين السابقتين، النسخة الحضورية (2018-2019) والافتراضية (2020-2021)، اجتمع آلاف المتخصصين والخبراء في الرعاية الصحية من المملكة العربية السعودية والعالم للتواصل وتبادل الخبرات والتعلم ومزاولة الأعمال.ويعد الملتقى الذي يستمر لثلاثة أيام، بمشاركة 30 دولة ، المنصة الرائدة لشركات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية والمنظم الرئيسي للمؤتمرات والندوات الرقمية المعتمدة للتعليم الطبي المستمر (CME).// انتهى //10:55ت م0028