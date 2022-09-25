الخرطوم 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم، الضوء على المباحثات التي أجراها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، بالقاهرة أمس مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي تطرقت لمسيرة العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم والقاهرة.وأولت اهتَماماً بلقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أمس بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش ودعا أنطونيو خلال اللقاء إلى ضرورة التوصل لاتفاق سياسي شامل في السودان من أجل تحقيق سلام مستدام وازدهار اقتصادي.وأخبرت صحف الأحد عن وصول طائرة مساعدات إنسانية أمس مقدمة من سلطنة عمان تحتوي على 40 طناً من المواد الغذائية والإيوائية لدعم المتضررين من السيول والأمطار بالسودان.ونشرت إعلان إثيوبيا، التزامها بمواصلة التفاوض “بحسن نية” مع مصر والسودان، للتوصل إلى “نتيجة مقبولة” بشأن سد النهضة.// انتهى //10:59ت م0031