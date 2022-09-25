إسلام أباد 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم، تأكيد معظم رؤساء دول العالم عزمهم على دعم باكستان في التعامل مع الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، بما في ذلك كارثة الفيضانات التي تمر بها البلاد.واهتمت بلقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأخبرت صحف إسلام آباد عن استمرار مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في مناطق مختلفة من باكستان.وتناولت في الشأن الأمني أنباء نجاح الجيش الباكستاني في القضاء على ثلاثة إرهابيين خلال عمليتين تم تنفيذهما شمال غربي باكستان.// انتهى //11:04ت م0033