تبوك 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساختتمت الهيئة العامة للترفيه أمس، فعاليات اليوم الوطني الـ92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، بمتنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، بإقبال كثيف من أهالي المنطقة.وحرصت الهيئة في فعاليات المهرجان, وعلى مدى أربعة أيام, على توفير برنامج ترفيهي يناسب جميع الرغبات من مختلف الفئات العمرية ويلبي اهتماماتهم العائلية حيث شملت الفعاليات أجنحة متنوعة تمزج بين المتعة والفائدة والعروض و الألعاب الترفيهية بالإضافة إلى العروض التفاعلية التي تبرز تنوّع الأزياء التراثية السعودية وتصاميم التراث الشعبي، صاحبها عروض فلكلورية بلون الرفيحي والدحه, لتعريف الزوار بالفنون الشعبية للمنطقة , وركن التصوير.كما حرصت الهيئة على تكامل روح هوية اليوم الوطني مع الأنشطة التجارية في مواقع المهرجان من خلال الأكشاك التي تم تصميمها بأسلوب هندسي متناسق مع ألوان الهوية ومظاهر الاحتفالات، سواء أكشاك بيع طعام من الطبخ الحي والأكلات الشعبية وعربات البيع المتنقلة، أو منافذ بيع منتجات الإكسسوارات والملابس ذات الطابع السعودي بتصاميم الهوية الوطنية، حتى منتجات الحرف اليدوية التراثية.فيما شهدت حديقة تبوك المركزية، إطلاق الألعاب النارية، التي شكَّلت في أرجاء المدينة لوحات جمالية تمازجت فيها عقود من الألوان الزاهية، حيث رسمت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية وعلى مدى يومان لوحة , للطائرات المقاتلة بتشكيل (92) احتفاء باليوم الوطني في سماء مدينة تبوك .واختتمت الهيئة فعالياتها بحفلة غنائية على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك.// انتهى //11:16ت م0035