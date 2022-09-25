صبيا 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسشهدت جادة صبيا ، معرضاً لفريق "بيش آرت" للفنون التشكيلية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 92 "هي لنا دار" بمنطقة جازان.وضم المعرض أعمالاً فنية، وتشكيلية، وحرفاً يدوية، وورشة عمل للأطفال، ورسم لايف، وصناعة الفخار، ورسم على الوجه، وركن للتصوير، إضافة إلى لوحات وطنية وتراثية تعبر عن المناسبة الغالية.وحظي المعرض بإقبال كبير من محبي الفن التشكيلي والرسم من مختلف محافظات منطقة جازان ، حيث شارك فنانو وفنانات "بيش آرت" الحاضرين في فعاليات الرسم والرسم على الوجه، وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات المختلفة.// انتهى //11:19ت م0036