تونس 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بإشراف رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، على مجلس وزاري خصٌص لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات، داعية بضرورة العمل من أجل التسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات لما تمثله من أهمية، نظراً لضرورة تركيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاستعداد للمحطات القادمة، وأهمها مناقشة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.ونقلت الصحف فحوى كلمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على لقاء الحكومة والمحافظين، والتي أعلن فيها رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد ورفع منحة البطالة، ابتداء من شهر يناير 2023.وأوردت صحف الأحد إعلان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن هناك جهوداً ومساعي لتشكيل خارطة طريق جديدة من أجل إيجاد حل للازمة الليبية بعد أن وصلت العملية السياسية الحالية إلى مازق وفشلت في تحقيق الاستقرار في ليبيا.وكتبت عن ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة ساحل طرطوس إلى 94 شخصاً ونحو 80 آخرين في عداد المفقودين.وتناولت صحف تونس تحذير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع في محطة زاباروجيا الأوكرانية لا يزال مصدر قلق بالغ.// انتهى //11:27ت م0038