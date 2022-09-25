الجزائر 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى محافظي المقاطعات، بتكثيف الجهود من أجل إيجاد الحلول الفورية للخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما خدمات الصحة والنقل والتعليم، ومحاربة المضاربة بالأسعار وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الإنمائية على مستوى المقاطعات والمدن الداخلية.وأبرزت تأكيد الرئيس الجزائري حماية كوادر الدولة من أي قضايا كيدية أو دسائس بهدف الانتقام منهم جراء أدائهم مهامهم، معلناً إنهاء تحريك المتابعات بناء على الرسائل مجهولة المصدر.وواصلت رصد مشاركة الوفد الجزائري برئاسة وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لافتةً النظر إلى لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.وتحدثت صحف الأحد عن الأوضاع في ليبيا، مخبرةً عن إعلان حكومات الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، في بيان مشترك، دعم وساطة الأمم المتحدة في ليبيا لوضع أساس دستوري لإجراء انتخابات، بما يعزز الاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين.// انتهى //11:31ت م0039