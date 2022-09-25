أبوظبي 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واستشارك محمية الملك عبد العزيز الملكية، في فعاليات "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022"، والذي يقام خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر القادم، بتنظيم من "نادي صقاري الإمارات"، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ورئيس "نادي صقاري الإمارات".وتأتي هذه المشاركة ضمن مبادرات المحمية للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وحماية الحياة الفطرية واستعراض الجهود البيئية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات البيئية ومكافحة التصحر، إلى جانب الكشف عن الدور الذي تقوم به المحمية في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء الرامية إلى رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 20% بحلول عام 2030.وتهدف المحمية، من خلال مشاركتها في المعرض، إلى التعريف بالعناصر الطبيعية والفطرية في المحمية للتأكيد على أهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية وإثراء التنوع الإحيائي، ودور المحميات الطبيعية في حمايتها وضمان استدامتها لأجيال اليوم وأجيال المستقبل.يُذكر أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يقام في دورته التاسعة عشر، ويستقطب كل عام العديد من الشركات والمؤسسات من جميع دول العالم، كما يضم 11 قسماً متنوعاً تشمل أسلحة الصيد، ومُعدّات الصيد والتخييم، والصقارة، والفروسية، والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والترويج لها، والفنون والحرف اليدوية وغيرها.// انتهى //11:38ت م0041