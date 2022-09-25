الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واستقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (7) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكه، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة المدينة المنورة يوم الأربعاء خدماتها للرجال في ثانوية عتبة بن غزوان بمحافظة بدر، وللنساء في الثانوية الأولى للبنات لمدة يوم واحد لكل منهماوفي منطقة تبوك تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة الوجه، بينما تقدم الخدمة بمنطقة الجوف في المتوسطة الأولى للبنات باللقائط لمدة أسبوع لكل منهما، حيث توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //12:48ت م0051