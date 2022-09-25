جدة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسعقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ندوة -عبر الاتصال المرئي-، حول التمويل الإسلامي ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تحت عنوان "طريق الوصول للاستدامة"، وذلك بالتزامن مع أسبوع الأمم المتحدة العالمي للاستدامة.وتطرقت الندوة، إلى معايير الاستدامة ومراحل تطبيقها في المؤسسات، ومناقشة سُبل دمج الممارسات المستدامة في المعاملات وإبراز التحديات والعوائق المحاطة بها، وأثر التوازن بين معايير الاستدامة ومبادئ الشريعة الإسلامية في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، والتأثير الإيجابي على نمو المؤسسات والمجتمع ككل.وافتتحت الندوة بكلمة للأمين العام للمجلس الدكتور عبدالإله بلعتيق، تطرق خلالها للتحديات التي تواجه أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، في المؤسسات المالية عند دمج ممارسات الاستدامة في إستراتيجيات المؤسسة وعملياتها التشغيلية، لافتاً إلى سعي المجلس لإصدار دليل الاستدامة والذي يتضمن نهجاً تفصيلياً لتطبيق هذه الممارسات في المؤسسات المالية الإسلامية.وشهدت الندوة، عدداً من الكلمات والندوات والحوارات الدورية، وحلقة نقاشية مع مجموعة من خبراء الاقتصاد والقطاع المالي والمتخصصين في التنمية المستدامة لتبادل الخبرات والآراء، ركزت على سُبل دمج أطر الاستدامة في رؤية المؤسسات المالية وإستراتيجياتها الأساسية.// انتهى //12:50ت م0052