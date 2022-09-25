أسمرة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إرتيريا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، بحضور معالي وزيرة العدل بجمهورية إريتريا، فوزية هاشم، وعدد من الوزراء بجمهورية إريتريا، ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ومنسوبي السفارة والمكاتب التابعة لها المعتمدين لدى جمهورية إريتريا.وتخلل الحفل استعراض عدد من المقاطع المرئية للمشاريع الحديثة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.// انتهى //12:56ت م0053