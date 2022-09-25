اليوم الوطني / سفارة المملكة في الجابون تقيم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92
الأحد 1444/2/29 هـ الموافق 2022/09/25 م واس
ليبرفيل 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022م واس
أقامت سفارة المملكة لدى جمهورية الجابون، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، بحضور عدد من الوزراء بجمهورية الجابون، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدول وسط أفريقيا.
كما حضر المناسبة مجموعة من الشخصيات من رجال أعمال وأكاديميين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جمهورية الجابون وأعضاء السفارة.
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12:58ت م
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