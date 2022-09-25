ليبرفيل 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022م واسأقامت سفارة المملكة لدى جمهورية الجابون، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، بحضور عدد من الوزراء بجمهورية الجابون، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدول وسط أفريقيا.كما حضر المناسبة مجموعة من الشخصيات من رجال أعمال وأكاديميين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جمهورية الجابون وأعضاء السفارة.// انتهى //12:58ت م0054