نجران 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة نجران، البرنامج الدعوي "عز وتمكين"، الذي يأتي متزامناً مع أنشطة الوزارة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 لتوحيد المملكة، لإبراز جهود هذه الدولة في الحفاظ على التوحيد والعقيدة الصافية.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن البرنامج انطلق أمس، ويستمر لخمسة أيام، بمشاركة عدد من الدعاة في المنطقة، وذلك في عدد من الجوامع والمساجد في مدينة نجران والمحافظات التابعة لها، مبيناً أن البرنامج يهدف لتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع، والتحذير من الأفكار والأحزاب المتطرفة والمنحرفة، وبيان المنهج الوسطي المعتدل.وأشار إلى أن الموضوعات تشمل الحديث عن جهود المملكة في نصرة العقيدة، وحقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، وأمن الوطن مسؤولية الجميع، ومقومات حب الوطن، والأسرة ودورها في تعزيز الأمن الفكري، وجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي محاربة الأفكار الضالة، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومكانة المملكة دينياً في العالم الإسلامي، وأهمية اجتماع الكلمة، مبيناً أن هذا البرنامج يأتي مواكباً للاحتفال باليوم الوطني الـ 92 ، ولتذكير الناس بنعمة الأمن والأمان، ووجوب شكرها والمحافظة عليها، وترسيخ مفهوم الانتماء والمواطنة.// انتهى //13:00ت م0055