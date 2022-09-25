نيويورك 29 صفر 1444هـ الموافق 25 سبتمبر 2022م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي ، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسي فكي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.وتناول اللقاء وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي الدائم لتحقيق مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة الاستقرار.// انتهى //13:12ت م0058