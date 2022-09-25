جدة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" الخميس المقبل منتدى إعلامياً عن "دور وكالات الأنباء في مساندة القضية الفلسطينية: التحديات والفرص".وسيستعرض المشرف العام على الإعلام الرسمي في دولة فلسطين معالي الوزير أحمد عساف خلال المنتدى، الذي سيقام افتراضياً، تطلُّعات فلسطين على المستوى الإعلامي، والأدوار المناطة بوكالات الأنباء في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد.وأوضح المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد بن عبدربه اليامي أنَّ "تنظيم هذا المنتدى يأتي امتداداً لقرارات الجمعية العامة للاتحاد، والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الإعلام التي شددت على مواصلة توعية الرأي العام بقضية فلسطين من خلال توفير تغطية إعلامية قصوى لكل مناحي الحياة في الأرض الفلسطينية المحتلة".وأشار إلى أنَّ المنتدى سيبحث التحديات والفرص في عمل وكالات الأنباء الأعضاء لمناصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز موقف فلسطين على الصعيد الإعلامي، والتعرف على تطلُّعاتها فيما يتعلق بالعمل الإعلامي واحتياجاتها في هذا الجانب.ولفت اليامي إلى أنَّ المنتدى يهدف إلى الخروج بتصور مبدئي للعمل الإعلامي المشترك في مجال دعم فلسطين، والقدس الشريف، وتبادل أفضل التجارب للوكالات الأعضاء في هذا الصدد، إضافة إلى تعزيز التواصل ما بين المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، ونظيراتها في دول منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //13:22ت م0059