الكويت 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 04ر200 نقطة ليبلغ مستوى 09ر7244 نقطة، وبنسبة انخفاض بلغت 6ر2 %.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 17ر209 ملايين سهم عبر تنفيذ 14111 صفقة نقدية بقيمة 3ر57 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة بلغت 4ر3 %، بمقدار 4ر194 نقطة، ليصل عند مستوى 54ر5400 نقطة، من خلال تداول 11ر122 مليون سهم عبر 5807 صفقات نقدية بقيمة 6ر12 مليون ديناركويتي.كما انخفض مؤشر السوق الأول 12ر206 نقاط ليصل عند مستوى 87ر8121 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 4ر2 % من خلال تداول 87 مليون سهم عبر 8304 صفقات بقيمة7ر44 مليون دينار كويتي.فيما انخفض مؤشر (رئيسي 50) بنسبة بلغت 5ر3 % ، بمقدار 8ر205 نقاط ليصل عند مستوى 46ر5544 نقطة، بكمية الأسهم المتداولة 7ر103 ملايين سهم عبر تنفيذ 1013 صفقة بقيمة 2ر31 مليون دينار.// انتهى //13:24ت م0060