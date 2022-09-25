الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسانطلقت فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار" وذلك في مقرات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ومكاتب التعليم البالغة 15 مكتباً وكافة المدارس للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية البالغة أكثر 6 آلاف مدرسة وبمشاركة مليون و129 ألف طالب وطالبة.وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي أن إقامة هذه البرامج والفعاليات الوطنية تأتي من منطلق تفعيل مشروع "اليوم الوطني" في التعليم لتعزيز مكانة الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات وترسيخ قيم الولاء والمحبة والانتماء والمواطنة الصالحة، مشيرًا إلى أن فعاليات وبرامج الاحتفاء ستتواصل على مدى الأسبوع الدراسي، حيث تزينت المدارس بالأعلام الخضراء وتزين جموع الطلاب والطالبات بالأزياء والأوشحة الوطنية وصدحت الإذاعات المدرسية بالعبارات والكلمات والأناشيد الوطنية احتفاءً بيوم الوطن المجيد.وأشار إلى أن عدد من القيادات التعليمية بالإدارة العامة للتعليم ومكاتب التعليم قاموا بزيارات للميدان التعليمي للمشاركة في تدشين احتفالات اليوم الوطني في عدد المدارس مع أبنائهم الطلاب والطالبات.كما انطلقت الاحتفالات في مدارس البنات، حيث دشنت مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم حفل اليوم الوطني على مسرح مدارس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالعزيز بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بمكتب العارض الدكتورة فاطمة الغديّر والمساعدة للشؤون المدرسية الأستاذة ليلى الجواهر ومساعد مدير الإعلام والاتصال الأستاذة شيخة بن دخيل وعدد من القيادات الإشرافية والتعليمية.وكانت الإدارة العامة قد استعدت بخطتها لتفعيل اليوم الوطني من خلال 14 برنامجًا وفعالية يجري إقامتها في مقرات الإدارة ومكاتب التعليم والمدراس في مختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.الجدير بالذكر أن هذا اليوم شهد العديد من الفعاليات والأنشطة النوعية المقامة في المدارس والتي أكدت على تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني.// انتهى //13:27ت م0061