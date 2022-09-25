الدمام 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساختتمت أمانة المنطقة الشرقية أمس، فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ ٩٢ في محافظة رأس تنورة، التي نظمتها الأمانة على مدى يومين في المركز الحضاري بكورنيش المحافظة، وحضرها أكثر من ٥٢٠٠ من المواطنين والمقيمين.وشملت الفعاليات أركاناً للفعاليات، والأسر المنتجة، وأوبريتاً وطنياً، وعرضاً وثائقياً عن المملكة، والعرضة السعودية، ومسابقات ثقافية وحركية للأطفال، وألعاب التحدي، ورسم وتلوين، وتصويراً فوتوغرافياً، ورسم الحناء، بالإضافة إلى ألعاب هوائية وكهربائية.// انتهى //13:31ت م0063