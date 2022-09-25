الدمام 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة المهندس ناصر الشيحة.وأشاد سموه بجهود الهيئة العامة لعقارات الدولة لتحقيق أكبر فائدة من عقارات الدولة، لسد الاحتياج الحكومي وترشيد الإنفاق العام.فيما قدم الشيحة تقريراً لسموه عن جهود فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية ، منوهاً بدعم سموه للفرع.// انتهى //14:54ت م0087