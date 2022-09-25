نيويورك 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، بنيويورك، بالممثل السامي لتحالف منظمة الأمم المتحدة لحوار الحضارات، دنيس ميغل آنخيل موراتينوس.وناقش الجانبان خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الموريتانية، آليات التعاون بين موريتانيا والتحالف الأممي وآفاق تطويرها، والدور الذي يمكن أن تضطلع به من أجل تقريب وجهات النظر بين الثقافات والحضارات من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين.// انتهى //14:56ت م0090