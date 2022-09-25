سكاكا 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، باليوم الوطني 92 ، بعدد من الفعاليات والبرامج الثقافية والعلمية والفنية بهذه المناسبة الغالية.وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي أن الاحتفاء باليوم الوطني 92، يأتي ترسيخاً لقيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، واستشعاراً لنعمة الأمن والأمان والرخاء واللحمة الوطنية، ونشر مضامين رؤية المملكة 2030، وذلك لتعميق جميع هذه القيم لدى الطلاب والطالبات وجعلها هدف رئيس تتضمنه جميع الفعاليات المقررة.ونفذت المدارس بنين وبنات عدداً من البرامج والأنشطة المميزة واللوحات الفنية، وتميزت بأداء الطلاب الحسي والحركي الذي يعلن الولاء والانتماء للوطن الغالي ومنها القصائد الشعرية، والإلقاء الفردي والجماعي، والأناشيد، والمسابقات، والرسم، ولوحات إنشاديه وحوارية، ومشاهد مسرحية هادفة، كما شاركوا في أعمال تطوعية تخدم الوطن، ورسائل تعبر عن حب الوطن وما يملكه من مقومات ومنجزات تاريخية ووطنية.// انتهى //14:56ت م0091