الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساحتفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم بمناسبة اليوم الوطني الــ92 لتوحيد المملكة العربية السعودية تحت شعار اليوم الوطني (هي لنا دار).وجاءت الاحتفالات في الجامعة بفعاليات متنوعة، منها: تزيين المداخل بالأعلام وصور القادة، ومسابقة أجمل عمل فني وطني، إضافة إلى لوحة تفاعلية جدارية عن حب الوطن (مشاركة برسم أو عبارة وطنية بالخط العربي)، وعرض توضيحي عن أهمية التحوّل الرقمي وتوطين الصناعة في مستقبل المملكة.وتضمّنت الاحتفالات عرضًا مرئيًا عن تنوع اللهجات في المملكة، وتقديم قصة حوارية بعنوان (نورة رمز النماء)، بالإضافة إلى رحلة سياحية إلى أبرز الأماكن التراثية في المملكة من خلال عرض صور المواقع الأثرية والسياحية، وأشهر الأكلات التقليدية، مع تقديم عرض للأزياء التقليدية والتراث الشعبي.ونظّمت الجامعة معرض "منجز وصورة"، شمل عرض ملصقات لأبرز منجزات جهات الجامعة.كما تفاعلت إدارة الإعلام والتأثير المعرفي في الجامعة بإعداد وإنتاج ونشر مواد رقمية متنوعة احتفاءً بالوطن.//انتهى//14:57ت م0092