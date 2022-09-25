إسلام آباد 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسلقي جنديان من الجيش الباكستاني مصرعهما جراء انفجار لغم أرضي استهدف دورية عسكرية شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الانفجار وقع في مقاطعة وزيرستان القبلية المحاذية للحدود مع أفغانستان.وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار، وقامت بجمع الأدلة، ومشطت المنطقة للبحث عن العناصر التي نفذت التفجير.// انتهى //15:00ت م0094