مقديشو 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساستعاد الجيش الصومالي السيطرة على العديد من المناطق بمحافظتي هيران وباي من عناصر مليشيات الشباب الإرهابية .وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن الجيش الصومالي استعاد السيطرة على منطقة تردو القريبة من منطقة مُقوكوري وعلى المناطق الواقعة بين بلدتي عيل عدي وعيل علي والتي تبعد حوالي 90 كم جنوبي مدينة بلدويني بمحافظة هيران، إلى جانب السيطرة على مناطق بايلي، وعليو، دويو، حوا طايسيلي، بورمي، كرنوي، داودو بمحافظة باي.// انتهى //15:02ت م0095