الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسنظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدورة الأولى للعلاج بالتقبل والالتزام وذلك بحضور (30) متدربًا بمقر المركز بالرياض.وتهدف الدورة إلى التعرف على نموذج العلاج بالتقبل والالتزام، وعلى استخدامات العلاج بالتقبل والالتزام، إلى جانب تعلم على القيم الأساسية في العلاج بالتقبل والالتزام والخروج بتطبيق مهارات الدورة وممارستها والقدرة على التقييم السريري بعد اجتيازها.ويسعى المركز من خلال تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية إلى إكساب الممارسين الصحيين المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات المرضية في مجال الصحة النفسية، وكذلك مواكبة أحدث ما توصلت إليه البرامج العلمية التي تعزز الصحة النفسية.// انتهى //15:02ت م0096