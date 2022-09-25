الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن حفل إجراء قرعة خليجي 25 المقررة في مدينة البصرة خلال الفترة من ( 6 ـ 19 يناير 2023م )، سيقام في 25 أكتوبر المقبل.ويأمل المسؤولون العراقيون في استكمال كل تحضيرات استضافة خليجي 25 بوقت مناسب قبل الموعد المحدد لانطلاقها.وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي أمهل العراق منتصف سبتمبر الحالي لإكمال مراحل إنجاز إستاد الميناء الدولي (سعة 30 ألف متفرج) ليصبح ثاني ملعب حديث في مدينة البصرة بعد إستاد البصرة الدولي.واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على إستاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.وتقام كأس الخليج مرة كل عامين وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970م فيما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 م, وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها, فيما تحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب بواقع (10) ألقاب مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين لكل من الإمارات وسلطنة عمان.// انتهى //15:03ت م0097