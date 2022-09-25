الأحساء 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء اليوم 53 فعالية وطنية، ضمن فعاليات احتفالات اليوم الوطني الـ92، بمشاركة أكثر من 230 ألف طالب وطالبة من 1011 مدرسة من مختلف المراحل الدراسية، وتستمر لمدة أسبوع.واشتملت الفعاليات التي سيشرف عليها إدارة النشاط الطلابي، أوبريتات، ومسابقات فنية ورياضية وعلمية، وألعاب حركية، وفقرات ثقافية وشعرية، بالإضافة إلى معارض تشكيلية وفنية، ومشاركات لأولياء الأمور.// انتهى //15:04ت م0099