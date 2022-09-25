حفرالباطن 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسدشّن تعليم حفر الباطن اليوم فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ92، إيذانًا بانطلاق الفعاليات في مدارس المحافظة، بحضور مدير تعليم حفر الباطن محمد القحطاني والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور بندر البصيص، وعدد من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، وذلك في ابتدائية المحمدية.واكتست 637 مدرسة باللون الأخضر؛ حيث احتفل 120068 طالباً وطالبة باليوم الوطني وسط فقرات متنوعة اشتملت على إذاعة مدرسية وأركان تعريفية ومسابقات ومقاطع إنشادية وأوبريت وطن الهدى، إضافة إلى المعرض التاريخي التراثي، ضمن خطة الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني الـ92 تحت شعار هي لنا دار.// انتهى //15:04ت م0100