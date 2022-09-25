جدة 29 صفر 1444هـ الموافق 25 سبتمبر 2022م واسوصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى جدة اليوم في زيارة للمملكة.وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق).// انتهى //15:53ت م0114