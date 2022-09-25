الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واستقام غدًا 6 مواجهات في الجولة الثالثة للدوري الممتاز لكرة السلة.ويستضيف الأهلي نظيره الفتح على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة, ويلتقي السلام والهلال على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالرياضية في القطيف، ويتواجه التعاون والنصر على صالة نادي التعاون ببريدة.وفي المدينة المنورة يستضيف الأنصار نظيره ضباء على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، وعلى نفس الصالة يلتقي أحد مع نظيره الوحدة.// انتهى //15:53ت م0115