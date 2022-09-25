القاهرة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واستستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الأربعاء المقبل، أعمال المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين العرب وممثلين لمنظمات وشركات دولية.وسيناقش المؤتمر على مدى يومين التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربي وكيفية التغلب عليها، والإصلاحات الممكنة لاستدامة المعاشات التقاعدية، وتأثير أزمة جائحة كورونا على أنظمة التأمين الاجتماعي والدروس المستفادة، والافتراضات الكتوارية وانعكاساتها على صناديق التقاعد.// انتهى //15:53ت م0116