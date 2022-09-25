الباحة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسحضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حفل إمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، الذي أقيم بديوان الإمارة اليوم، بحضور وكلاء الإمارة والموظفين.وتطرق سموه في بداية الحفل للإنجازات المتواصلة التي حققتها المملكة في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- وما وصل إليه الوطن من نمو وازدهار .عقب ذلك شارك جميع الحضور في الاحتفال بهذه المناسبة.//انتهى//15:54ت م0117