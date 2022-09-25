نيويورك 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لبناء السلام والشؤون الإنسانية روزماري ديكارلو، على هامش مشاركته في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل الأمم المتحدة في السودان، ودورها تجاه مساندة العملية الانتقالية ودعم السلام، خاصة برامج نزع السلاح والدمج والتسريح وعودة اللاجئين والنازحين والاستعداد للانتخابات.// انتهى //15:56ت م0118