جدة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساحتفت شركة مطارات جدة باليوم الوطني الـ 92 ، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة أيمن بن عبد العزيز أبو عباة، ومنسوبي الشركة.يذكر أن مطارات جدة احتفلت على مدى الثلاثة أيام الماضية بهذه المناسبة عبر صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي، وتم الاحتفال مع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع العلم السعودي وبعض الهدايا التذكارية، فيما تزينت لوحات المطار بعبارة "وطن التراحيب"، إضافة إلى إقامة العرضة السعودية على عدة فترات داخل صالات المطار، وتوفير تقنية "رقمية " تسمح للمسافرين بالتقاط صورهم ومشاركتها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //16:04ت م0119