الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسأطلقت جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة حسابها على منصة "تويتر" @KingabdullahIAT .وكانت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قد أعلنت مؤخرًا عن إقامة حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دروتها العاشرة بجمهورية مصر العربية خلال شهر أكتوبر 2022م القادم، حيث جاء اختيارها نظرًا لتاريخها الثقافي العريق، ولدورها المعرفي المؤثر عربيًا وعالميًا.وتعد جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، إحدى مشروعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة التي أطلقتها في أكتوبر 2006، وهي جائزة عالمية تقديرية تمنح للأعمال المترجمة من اللغة العربية وإليها.يذكر أن الجائزة قد عقدت العديد من دوراتها السابقة في عواصم ومدن عالمية بدأت من الرياض ثم الدار البيضاء وباريس ثم بكين وبرلين ثم ساوباولو وجنيف ثم طليطلة.// انتهى //16:06ت م0120