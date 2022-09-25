بريدة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم, بقاعة التأسيس بمقر الإمارة، 100 مبدع ومبدعة، خلال رعايته لحفل "مبدعون" لتكريم المبدعين والمتميزين من المواطنين والمواطنات في القطاعات الحكومية والأمنية والاقتصادية والخيرية بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 92.ووجه سموه في كلمته بأن يكون تكريم المبدعين في جميع القطاعات الحكومية سنوياً متزامناً مع مناسبة اليوم الوطني، تقديراً لجهودهم المخلصة في هذه المناسبة العزيزة على الجميع، مضيفًا أن إمارة منطقة القصيم، جزء من فريق عمل متكامل مع جميع الجهات الحكومية والقطاعات بمختلف اختصاصاتها، ومبادرة "مبدعون" جاءت لإضفاء مفهوم حديث لتكريم من يستحق التكريم في يوم الوطن، من الرجال المبدعين والأخوات اللاتي تميزن بأعمالهن بمناسبة اليوم الوطني.وأضاف سموه: بدأنا هذا العام النسخة الأولى من مبادرة مبدعون، وسنطورها في العام القادم وسنتمسك بالهوية والمسمى، لتكريم كل من يستحق التكريم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة محفزة للجميع للتميز والإخلاص بالعمل.وقدم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن مشعل على اهتمامه ورعايته للإبداع والمبدعين من أبناء المنطقة، وتشجيعهم على الإبداع والتميز في جميع المجالات.وفي نهاية الحفل، كرّم سمو أمير القصيم المبدعين والمبدعات الـ 100 في مجالات عملهم، متطلعاً إلى استمراريتهم على هذا النهج المتميز.// انتهى //16:08ت م0121