الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساختتمت هيئة الفنون البصرية أنشطة وفعاليات المعرض الفني "ابحث عني بين الضباب" الذي أقيم في حي جاكس بالدرعية التاريخية بالشراكة مع مؤسسة بينالي الدرعية للفن المعاصر، بحضور فنانين وهواة المجتمع الفني في المملكة.وجاء المعرض كمبادرةٍ جمعت الفن مع البيئة بطريقةٍ إبداعية، حيث شهد حضور 10 فنانين محليين قدموا خلاله أعمالاً فنية إبداعية.وأعدت الهيئة عدداً من الفعاليات خلال فترة المعرض، شملت جلسات حوارية مع الفنانين، وورش عمل مخصصة للأطفال في مدينة الرياض، للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، والتحذير من خطر حرائق الغابات وتوضيح أهمية دور الفن والفنانين في مناقشة مثل هذه الموضوعات.يذكر أن المعرض قد شهد طيلة مدة إقامته التي استمرت ثلاثة أسابيع متواصلة حضوراً كبيراً من محبي البيئة والمهتمين بالفنون البصرية من الهواة والمتخصصين.// انتهى //16:09ت م0122