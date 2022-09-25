اليوم الوطني / "عزم وقيادة.. وجيل يكمل الريادة" ندوة بجامعة بيشة بمناسبة اليوم الوطني
الأحد 1444/2/29 هـ الموافق 2022/09/25 م واس
أبها 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واس
أقامت جامعة بيشة اليوم، ندوةً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، تحت عنوان "عزمٌ وقيادةٌ.. وجيلٌ يكمل الريادة".
واستعرضت الندوة الدور الذي قام به الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في توحيد هذا الكيان، وأهمية تجسيد مشاعر الحب والولاء للوطن، إلى جانب إقامة معرض مصاحب يروي مسيرة الوطن، وأبرز الوقفات التاريخية والتنموية منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى عهدنا الزاهر.
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16:34ت م
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