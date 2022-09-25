أبها 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسأقامت جامعة بيشة اليوم، ندوةً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، تحت عنوان "عزمٌ وقيادةٌ.. وجيلٌ يكمل الريادة".واستعرضت الندوة الدور الذي قام به الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في توحيد هذا الكيان، وأهمية تجسيد مشاعر الحب والولاء للوطن، إلى جانب إقامة معرض مصاحب يروي مسيرة الوطن، وأبرز الوقفات التاريخية والتنموية منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى عهدنا الزاهر.// انتهى //16:34ت م0123