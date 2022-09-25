بريدة 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الحفل الذي تقيمه جامعة القصيم غدًا بالبهو الرئيس بالمدينة الجامعية ، بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين، بحضور معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ، ومنسوبيها وعدد من الطلبة.وسيتخلل الحفل عدد من الفقرات التي تعزز روح الولاء والانتماء للوطن ، بالإضافة إلى المعرض المصاحب للفعالية ، إذ يقدم الكثير من المعلومات التوثيقية عن المملكة العربية السعودية منذ توحيدها حتى عهدنا الزاهر، وعرض أهم إنجازات ملوك المملكة ، والمشاريع والبرامج المستقبلية لرؤية المملكة 2030.كما سيقدم الحفل عدد من المشاركات الطلابية، واللوحات الفنية التي تعبر عن تاريخ المملكة وحاضرها.// انتهى //16:34ت م0124