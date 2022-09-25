الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واستتواصل غدًا منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة ست مباريات، ضمن الجولة الثالثة للمسابقة.وستنطلق مباريات الجولة عند الـ 4 مساءً بثلاث لقاءات، إذ يستضيف الأهلي نظيره مضر على صالة وزارة الرياضة بجدة، ويحل الصفا ضيفًا على الوحدة بصالته في مكة المكرمة، ويلعب المحيط مع الابتسام على صالة وزارة الرياضة بالدمام، فيما سيقام على نفس الصالة لقاء الهدى مع القارة عند السادسة مساءً.وستحتضن صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف باقي لقاءات الجولة، حيث سيلعب الخليج مع الزلفي عند الـ 5:30 مساءً، وسيتبعها على نفس الصالة عند 7:30 مساءً مواجهة النور مع الترجي.وتمتلك أندية الصفا والخليج ومضر والوحدة العلامة الكاملة في رصيدها بواقع 4 نقاط، تضعهم تواليًا في جدول الترتيب بفارق الأهداف، يتبعهم النور خامسًا، والأهلي سادسًا، والهدى سابعًا، والترجي ثامنًا، بواقع نقطتين لكل منهم، وبدون أي نقاط يحل الزلفي تاسعًا، والقارة عاشرًا، والابتسام في المركز الحادي عشر، والمحيط في المركز الثاني عشر.// انتهى //16:37ت م0126