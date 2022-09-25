الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسعبر متسابق الراليات محمد التويجري عن سعادته بتحقيق المركز الثالث لفئة T1 التي تعد الفئة الأقوى في الراليات الصحراوية, وذلك في ختام رالي عسير الذي أقيم خلال المدة من 23 - 24 سبتمبر 2022.وثمن جهود فريقه وملاحه البيروفي آشلي جارسيا, رغم قوة المنافسة, منوهاً في هذا الصدد بجهود وزارة الرياضة وإمارة منطقة عسير والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لإنجاح مثل هذه الفعاليات.وقال: "رالي عسير يمثل الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا من أصل 4 جولات، وهو من أشد الراليات وُعورةً وتنوعًا، وهو ما يعطي المتسابق الفرصة لتطوير نفسه ومهاراته وكسب الخبرات", مؤكداً أن تحقيق المركز الثالث في الرالي خلف أبطال دوليين الآن هم يتنافسون على المركز الأول في بطولة العالم للراليات 2022 يُعد مرحلة جيدة ومتقدمة لهم في الفريق لتحقيق الإنجازات في المشاركات المقبلة, مشيراً إلى أن جولات بطولة السعودية للراليات (رالي عسير ، رالي القصيم، رالي حائل، رالي جدة) ما هي إلا أرض خصبة للمنافسة والتدريب ورفع المستوى للمنافسة في رالي داكار 2023 وبطولة العالم.وكان الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية سطام الحزامي توج مساء أمس بطل العالم السائق يزيد الراجحي بلقب رالي عسير الذي أقيم لمدة يومين في محافظة طريب ومراكزها، وحل في المركز الثاني ميروسلاف زابليتال، وجاء محمد التويجري في المركز الثالث، وذلك في فئة T1.// انتهى //16:37ت م0127