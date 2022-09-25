إسلام آباد 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعدات إغاثية متنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.وجرى أمس الأول توزيع 2.165 سلة غذائية في مناطق ديرا غازي خان ومينوالي و راجن بور بإقليم البنجاب، ومنطقة سوات بإقليم خيبربختون خوا، استفاد منها 15.155 فردا.وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم هناك.// انتهى //16:45ت م0137