الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واستأهلت أندية حراء والسلام والعمران للدوري الممتاز للريشة الطائرة للموسم الرياضي المقبل 2023.جاء ذلك بعد حلولها في المراكز الثلاثة الأولى لدوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئة الفريق الأول, الذي اختتم أمس وأقيم على مدار 3 أيام بالصالة الرياضية بإستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة 62 لاعباً مثلوا 16 نادياً, إذ توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة عبدالكريم الربيعة الفائزين في الدوري، حيث حقق المركز الأول والميداليات الذهبية نادي حراء وحل السلام في الثاني, بينما جاء العمران بالمركز الثالث.// انتهى //16:50ت م0139