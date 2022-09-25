الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسأبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف السعودية، برعاية معالي نائب الوزير المهندس عبدالله بن محمد البدير، وهدفت المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وتضمنت المذكرة: توظيف الدراسات والأبحاث والفعاليات والتدريب وبناء قواعد البيانات المشتركة بما يحقق مصلحة الطرفين، وقد مثَّل الوزارة المشرف العام على وكالة التطوير التنظيمي والموارد البشرية نهار بن حسن آل الشيخ، فيما مثّل اتحاد الغرف السعودية الأمين العام المكلف حسين بن عبدالقادر العبدالقادر.وتسعى "البلدية والإسكان" و"الغرف السعودية" من خلال المذكرة، إلى تدريب وتأهيل الموارد البشرية، وتبادل الخبرات المهنية، والاستفادة من البرامج التدريبية، والتعاون في إجراء البحوث والدراسات الاستشارية، والتعاون في مجالات الملتقيات والمؤتمرات وورش العمل.وجاء توقيع المذكرة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض مشروعات مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تقيمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من 24 إلى 28 سبتمبر 2022 في العاصمة الرياض.//انتهى//17:14ت م0140