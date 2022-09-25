عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 10 أطنان من السلال الغذائية في محلية سنكات بولاية البحر الأحمر السودانية
الأحد 1444/2/29 هـ الموافق 2022/09/25 م واس
الخرطوم 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 10 أطنان و890 كيلو غرام من السلال الغذائية في حي المستشفى، وحي سيت، وحي السوق، وحي البوسته بمحلية سنكات التابعة لولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 1200 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة في سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م.
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17:18ت م
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