الخرطوم 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 10 أطنان و890 كيلو غرام من السلال الغذائية في حي المستشفى، وحي سيت، وحي السوق، وحي البوسته بمحلية سنكات التابعة لولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 1200 فرد.ويأتي ذلك ضمن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة في سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م.//انتهى//17:18ت م0141