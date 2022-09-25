الرياض 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسيطلق منتدى الابتكار الاجتماعي غداً، النسخة الثانية من جائزة "سنديان للابتكار الاجتماعي"، وهي الجائزة الأولى في مجالها على مستوى المملكة والوطن العربي، وستتضمن هذه النسخة توسيعاً بالمجالات، وزيادة في حجم الجائزة وشمولها؛ وذلك لاستيعاب المزيد من مبادرات الابتكار الاجتماعي.وتهدف الجائزة إلى تشجيع الابتكار الاجتماعي بوصفه أحد الأدوات المهمة لحل التحديات الملحة، وتكريم المبادرات الاجتماعية وروَّاد الأعمال الاجتماعيين، وتعزيز مستهدفات الرؤية 2030 في دعم الابتكار، وتحفيز القطاعات الثلاثة (الحكومي والخاص وغير الربحي)؛ للإسهام والإبداع في العمل الاجتماعي.ويمكن التقديم على الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني: www.sendianaward.org، ابتداءً من الغد، وسيكون شهر يناير هو آخر موعد لقبول المشاركات، فيما سيُعلَن الفائزون ويُكرَّمون في الحفل السنوي الذي يقيمه منتدى الابتكار الاجتماعي في شهر فبراير.وقد فاز بالجائزة في نسختها الأولى ثلاث مبادرات وطنية مهمَّة, هي: مبادرة "تدوير"، وتعمل على تقليل الهدر في الطعام من خلال تحويل الفائض منه إلى أسمدة عضوية محسَّنة، ومبادرة "تواصل" التي تسعى إلى تطوير برمجيات وأنظمة مساعدة لذوي الإعاقة لتحسين التواصل مع الآخرين، ثمَّ مبادرة "تحَدَّثْ العَرَبِيَّة" التي تسعى لتفعيل اللغة والهوية العربية في حياتنا.كما كُرِّمت مبادرة "صناعي"، وهي مبادرة غير ربحية تختص بشؤون القطاع الصناعي، ومبادرة "كيس شيك"، وتعمل على صناعة مجموعة من المنتجات العصرية الواعية للبيئة، ومبادرة "العناية بالمصحف"، وهي تعمل على جمع المصاحف المتعرضة للتلف وإعادة ترميمها وإيصالها للمستفيدين، إضافةً إلى مبادرة "نبوغ" التي تهتم باكتشاف الموهوبين في العلم الشرعي ورعايتهم وفق أفضل الممارسات العالمية، ومبادرة "نوِّرني"، وهو برنامج يعلِّم القراءة والكتابة ومبادئ الدين للفئة الأمِّية في الأحياء ذات الدخل المحدود.واختارت الجائزة من المبادرات الحكومية وشبه الحكومية تكريم مؤسسة مسك الخيرية، ومنصة إحسان لريادتهما بين مبادرات الابتكار الاجتماعي.يذكر أن منتدى الابتكار الاجتماعي -سنديان هو إحدى مبادرات مركز أسبار للبحوث والدراسات، ويجمع المنتدى سنويًا قادة الجهات والمشاريع الاجتماعية والممارسين من أنحاء العالم؛ للتواصل وتبادل الأفكار في مجالات الابتكار والاستثمار الاجتماعي، ويسعى لتحفيز حراك عالمي في الريادة الاجتماعية، وتوفير منصة للتعلُّم، وتبادل الخبرات، وأحدث الممارسات، وبناء الشراكات بين روَّاد الأعمال الإقليميين والعالميين لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتحقيق مفهوم الإبداع.// انتهى //17:23ت م0142