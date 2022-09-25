جيزان 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المعين حديثاً يزيد بن سعود السعود، وعميدة الكلية التقنية للبنات بالمنطقة نهى حمزي.واطّلع سمو أمير جازان خلال الاستقبال على موجز يوضح إحصائيات لأعداد المتقدمين والمقبولين والخريجين خلال الفصل الصيفي على مستوى جميع المنشآت وعرض لأهم المبادرات المجتمعية المقدمة في المنشآت التدريبية احتفاءً باليوم الوطني السعودي٩٢.وأكد سموه أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ‏تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، متطلعاً إلى إسهام المنشآت التدريبية ‏التابعة للمؤسسة في صناعة التحول المنشود من خلال تخصصات وبرامج تخدم ‏توجهات رؤية المملكة 2030، وتسهم في رفع كفاءة أداء أبناء الوطن في مختلف الأعمال ‏والمهن، بدعم من القيادة الرشيدة حفظها الله.‏ونوه سموه بجهود الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وبرامجها التدريبية النوعية، معرباً عن شكره ‏لجميع منسوبي ومنسوبات التدريب التقني، حاثاً على مضاعفة الجهود وإطلاق برامج ‏وفعاليات ذات جودة عالية وأهداف تنموية مستدامة تخدم شباب وفتيات المنطقة.‏// انتهى //17:32ت م0144