دبلن 29 صفر 1444 هـ الموافق 25 سبتمبر 2022 م واسنظمت الملحقية الثقافية لدى إيرلندا حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة , برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل الجبير وبحضور الملحق الثقافي الدكتورة فهدة آل الشيخ.وأكد السفير الجبير في كلمة له بهذه المناسبة اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها ومواطنيها في الخارج والعمل على خدمتهم على أكمل وجه، خاصة الطلبة الدارسين في الخارج؛ ليعودوا إلى وطنهم حاملين أعلى الدرجات العلمية، وليسهموا في بناء وطنهم المزدهر والمشرق.وشارك في تنظيم الحفل النادي الطلابي السعودي لدى إيرلندا، حيث أقيمت خلاله عدد من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة، وحضر الحفل الطلبة السعوديون الدارسون بمختلف الجامعات الإيرلندية وذووهم، ومنسوبو السفارة والملحقية الثقافية لدى إيرلندا، وعدد من الطلبة من دول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //17:45ت م0146